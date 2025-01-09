Nazione: “Pongracic via dalla Fiorentina? Si, può lasciare i viola con un prestito di 6 mesi”

Pongracic non ha mai trovato spazio con Palladino

Marin Pongracic via dalla Fiorentina? È possibile. Il difensore croato ha messo a segno solo 4 presenze con la maglia viola e non ha mai trovato spazio con Raffaele Palladino. Inoltre, le prossime mosse di mercato potrebbero toglierli ancora più spazio.

Infatti, la Fiorentina sarebbe vicina a Pablo Marì del Monza e la nuova difesa a tre di Palladino toglierebbe ancora più possibilità a un centrale che è abituato a giocare a quattro. Per questo motivo, la società viola potrebbe prendere in considerazione l'idea di separarsi da Pongracic per almeno 6 mesi. Lo scrive La Nazione.

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