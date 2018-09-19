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Nazione: Pjaca e Fernandes titolari contro la Samp. Scatta l’ora del croato...

La Nazione in edicola oggi afferma che questa sera, nel recupero di campionato contro la Samp, Pjaca e Edimilson Fernandes partiranno da titolari. Il primo prenderà il posto di Eysseric nel tridente o...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 settembre 2018 08:59
Nazione: Pjaca e Fernandes titolari contro la Samp. Scatta l’ora del croato... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
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La Nazione in edicola oggi afferma che questa sera, nel recupero di campionato contro la Samp, Pjaca e Edimilson Fernandes partiranno da titolari. Il primo prenderà il posto di Eysseric nel tridente offensivo con Chiesa e Simeone, mentre il secondo è destinato a far rifiatare Gerson.

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