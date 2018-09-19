Nazione: Pjaca e Fernandes titolari contro la Samp. Scatta l’ora del croato...
La Nazione in edicola oggi afferma che questa sera, nel recupero di campionato contro la Samp, Pjaca e Edimilson Fernandes partiranno da titolari. Il primo prenderà il posto di Eysseric nel tridente o...
A cura di Redazione Labaroviola
19 settembre 2018 08:59
La Nazione in edicola oggi afferma che questa sera, nel recupero di campionato contro la Samp, Pjaca e Edimilson Fernandes partiranno da titolari. Il primo prenderà il posto di Eysseric nel tridente offensivo con Chiesa e Simeone, mentre il secondo è destinato a far rifiatare Gerson.