Nazione: Pjaca e Fernandes titolari contro la Samp. Scatta l’ora del croato...

La Nazione in edicola oggi afferma che questa sera, nel recupero di campionato contro la Samp, Pjaca e Edimilson Fernandes partiranno da titolari. Il primo prenderà il posto di Eysseric nel tridente o...

La Nazione in edicola oggi afferma che questa sera, nel recupero di campionato contro la Samp, Pjaca e Edimilson Fernandes partiranno da titolari. Il primo prenderà il posto di Eysseric nel tridente offensivo con Chiesa e Simeone, mentre il secondo è destinato a far rifiatare Gerson.