Nazione: “Pioli vorrebbe tenere Gudmundsson. Spunta l’ipotesi prestito con obbligo a 12 milioni”

Il futuro di Gudmundsson è nelle mani della dirigenza. Domani scade il termine ultimo per il riscatto dei prestiti, ma la Fiorentina non è intenzionata a fare dell’islandese un giocatore viola. Non solo i 17 milioni, ma c’è anche un processo in corso a complicare le cose. Il cambio di proprietà del Genoa ha cambiato le carte in tavola, annullando l’accordo, seppur verbale, tra le due squadre.

Difficile ci siano club disposti a spendere 17 milioni per Gudmundsson e la Fiorentina, dal canto suo, vorrebbe scendere almeno a 12 milioni giocando sul prestito con l’obbligo di riscatto. Ad ogni modo l’obiettivo della Fiorentina è quello di provare a tenerlo, con la volontà manifestata da Stefano Pioli di volerlo avere in rosa per la prossima stagione. Inoltre, Gudmundsson, ha confidato di voler dimostrare alla piazza di essere capace di incidere. Lo scrive La Nazione.