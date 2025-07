Nazione: “Pioli proverà a convincere Kean a restare con un patto alla “Toni”. Un’altra stagione poi l’addio”

Il “countdown” raccontato ruota attorno alla clausola rescissoria di Moise Kean, che sarà attiva fino al 15 luglio. Un periodo breve ma intenso, durante il quale si concentrano aspettative, tensioni e possibilità concrete di mercato. La Fiorentina, già in ritiro al Viola Park, sa che potrebbe dover salutare il suo attaccante qualora un club decidesse di versare i 52 milioni previsti, cifra non negoziabile. Il primo giorno utile è oggi, 1° luglio, e l’attenzione è alta: da qui al 15 si capirà se le voci si trasformeranno in fatti.

Tra i club interessati a Kean ci sono nomi pesanti: Manchester United, Atletico Madrid, Arsenal e Milan, ma il vero interrogativo riguarda le offerte dall’Arabia Saudita. Si tratta di proposte economicamente allettanti, ma Kean ha ancora l’ambizione di affermarsi nel calcio europeo. La scelta finale dipenderà molto dalla sua volontà e dalla sua visione del futuro: preferirà i milioni arabi o la competitività dei top campionati?

Fondamentale sarà il ruolo di Stefano Pioli, nuovo allenatore della Fiorentina, che potrà influenzare Kean spingendolo a restare. L’idea è quella di ripetere la stagione positiva appena conclusa e magari rinnovare il contratto, posticipando di un anno ogni decisione definitiva. Un precedente incoraggiante è quello di Luca Toni, che scelse di restare un’altra stagione prima dell’addio. Una scelta che si rivelò vincente per tutti. Anche stavolta, si può fare. Lo riporta La Nazione.