Nazione: con Pioli Corvino guadagna 3 settimane di programmazione
La Nazione oggi in edicola sottolinea come Pantaleo Corvino, scegliendo subito Stefano Pioli come nuovo tecnico, guadagnerà 3 settimane di tempo cruciali per poter programmare fin da subito lo schelet...
A cura di Redazione Labaroviola
11 maggio 2017 11:25
La Nazione oggi in edicola sottolinea come Pantaleo Corvino, scegliendo subito Stefano Pioli come nuovo tecnico, guadagnerà 3 settimane di tempo cruciali per poter programmare fin da subito lo scheletro della nuova squadra. Un vantaggio che potrebbe rivelarsi fondamentale per chiudere alcune trattative di mercato bollenti (in primis quella per Vitor Hugo).