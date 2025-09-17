17 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:34

Nazione: “Pioli continua con la linea a 3, priorità preservare Dodò e Gosens in fase offensiva”

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

Aggiornamento: 17 Settembre 2025 · 09:15

TAG:

FiorentinaPioli

di

Serve trovare identità e non solo quella tattica

La Fiorentina ieri ha ripreso gli allenamenti al Viola Park. L’obiettivo è quello di ottenere una vittoria in campionato, ma anche trovare una quadra per far funzionare al meglio la squadra. Serve dunque trovare identità e non solo quella tattica. Pioli sembra voler continuare con il 3-5-2. Con la difesa a tre che si è trovata molto in difficoltà contro il Napoli, a causa degli errori di Comuzzo e Pongracic. Viene da pensare che possano lavorare meglio in una difesa a quattro. Ma la priorità adesso è quella di preservare la fase offensiva di Dodò e Gosens. Lo scrive La Nazione.

