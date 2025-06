Nazione: “Pioli avrà contattato anche Kean per capire i pensieri del giocatore che dovrà decidere il futuro”

Lavoratore serio e in un’ombra forzata, da quell’ombra, Stefano Pioli uscirà nelle prossime ore, quando fra un possibile blitz alla sua nuova sede di lavoro (il Viola Park) e gli ultimi lampi di vacanza, inizierà a chiamare i suoi giocatori, stabilire l’agenda del ritiro, a muoversi nella direzione di una stagione che deve partire subito forte e bene.

Di sicuro, Pioli nei suoi giorni di lavoro nell’ombra, avrà preso contatto anche con Kean. Per capire, per incrociare i suoi pensieri ambiziosi legati all’avventura di Firenze con quelli di Moise che dovrà decidere (in una quindicina di giorni) se anche per lui il valore di Firenze e della Fiorentina è superiore ad altre chance. Lo scrive La Nazione.