19 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:09

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Pioli ancora con il 3–5-2. Scontato Nicolussi Caviglia dal 1’”

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione: “Pioli ancora con il 3–5-2. Scontato Nicolussi Caviglia dal 1’”

Redazione

19 Settembre · 08:48

Aggiornamento: 19 Settembre 2025 · 08:56

TAG:

ComoFiorentina

Condividi:

di

Pioli farà delle correzioni rispetto a sabato

Nonostante la sconfitta, infatti, la direzione sembra tracciata: sarà ancora il 3-5-2 il modulo di riferimento, seppur con alcuni correttivi rispetto alla gara di sabato scorso.

Il primo riguarda la mediana, dove è praticamente scontato l’impiego dal 1’ di Nicolussi Caviglia, chiamato a dare ordine e geometrie in una zona nevralgica del campo. Confermato Sohm, che non pare ad oggi rischiare la titolarità, mentre per il ruolo di seconda mezzala è ballottaggio serrato tra Fagioli – che tornerebbe così nel suo ruolo naturale -, Fazzini e Mandragora.

Una scelta che Pioli scioglierà solo alla vigilia, calibrando equilibrio e freschezza in mezzo al campo. Il secondo aggiustamento arriva poi dal reparto avanzato: accanto a Kean infatti sembra pronto a tornare Gudmundsson, che da inizio settimana ormai si allena in gruppo e ha smaltito i problemi alla caviglia di cui era rimasto vittima in Nazionale. Lo riporta La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio