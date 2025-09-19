Nazione: “Pioli ancora con il 3–5-2. Scontato Nicolussi Caviglia dal 1’”

Nonostante la sconfitta, infatti, la direzione sembra tracciata: sarà ancora il 3-5-2 il modulo di riferimento, seppur con alcuni correttivi rispetto alla gara di sabato scorso.

Il primo riguarda la mediana, dove è praticamente scontato l’impiego dal 1’ di Nicolussi Caviglia, chiamato a dare ordine e geometrie in una zona nevralgica del campo. Confermato Sohm, che non pare ad oggi rischiare la titolarità, mentre per il ruolo di seconda mezzala è ballottaggio serrato tra Fagioli – che tornerebbe così nel suo ruolo naturale -, Fazzini e Mandragora.



Una scelta che Pioli scioglierà solo alla vigilia, calibrando equilibrio e freschezza in mezzo al campo. Il secondo aggiustamento arriva poi dal reparto avanzato: accanto a Kean infatti sembra pronto a tornare Gudmundsson, che da inizio settimana ormai si allena in gruppo e ha smaltito i problemi alla caviglia di cui era rimasto vittima in Nazionale. Lo riporta La Nazione.