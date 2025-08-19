19 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:10

Nazione: "Piccoli non direbbe no alla Fiorentina. Ipotesi prestito con obbligo di riscatto condizionato"

19 Agosto

Aggiornamento: 19 Agosto 2025 · 09:10

Giulini pronto ad aprire alla cessione di Piccoli

Se sulla destra l’impressione è che si possa fare un’operazione low cost, davanti nelle ultime ore è tornato a circolare il nome di Roberto Piccoli. Impensabile che la Fiorentina tiri fuori i 30 milioni chiesti dal Cagliari a inizio mercato, ma il club viola ha due certezze: che con Giulini si può trattare e che l’attaccante non direbbe no a Firenze.

Quella giusta sembra la ‘formula Gudmundsson’, ovvero un prestito oneroso con un obbligo di riscatto condizionato. Vedremo, di certo i viola continuano ad aver bisogno di piazzare gli esuberi. Lo scrive La Nazione.

