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Nazione: “Piccoli al Bologna? Affare non in pericolo ma i rossoblù vogliono spendere meno di 18 milioni”

Formula chiara: prestito con obbligo di riscatto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 agosto 2026 08:04
Nazione: “Piccoli al Bologna? Affare non in pericolo ma i rossoblù vogliono spendere meno di 18 milioni” -
Rassegna Stampa
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Intanto la Fiorentina continua a lavorare sul doppio fronte Piccoli-Pellegrino. L'ex Cagliari ha aperto all'ipotesi Bologna dove andrebbe a giocarsi il posto con Dovbyk. Sartori vorrebbe risparmiare qualcosa rispetto alla richiesta di 18 milioni della Fiorentina, ma l'affare non sembra in pericolo. Formula chiara: prestito oneroso con obbligo di riscatto. Lo riporta La Nazione.

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