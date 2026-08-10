Nazione: “Piccoli al Bologna? Affare non in pericolo ma i rossoblù vogliono spendere meno di 18 milioni”
Formula chiara: prestito con obbligo di riscatto
A cura di Redazione Labaroviola
10 agosto 2026 08:04
Intanto la Fiorentina continua a lavorare sul doppio fronte Piccoli-Pellegrino. L'ex Cagliari ha aperto all'ipotesi Bologna dove andrebbe a giocarsi il posto con Dovbyk. Sartori vorrebbe risparmiare qualcosa rispetto alla richiesta di 18 milioni della Fiorentina, ma l'affare non sembra in pericolo. Formula chiara: prestito oneroso con obbligo di riscatto. Lo riporta La Nazione.