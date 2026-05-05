Nazione: “Parole Paratici? Indirizzano verso una conferma di Vanoli: la società si assuma responsabilità”

Un altro anno così non sarebbe sostenibile

Più sei. No, più sette. Anzi, più nove. Sì, è il valzer dei distacchi, quel balletto del vantaggio sulla zona rossa che ha stancato un po' tutti. La Fiorentina è di fatto salva, ma la quasi certezza di avercela fatta, invece di alleggerire la pressione, ha avuto l'effetto di una camomilla prima di andare a dormire. Tre gol subiti dopo poco più di mezz'ora sono inaccettabili e ci riportano ai tempi più bui della stagione. E se i giochi sono comunque fatti, resta il dispiacere per non averci messo neppure l'orgoglio. Basta, sì, basta così, siamo un po' tutti provati.

Finiamo il lavoro, battiamo il Genoa e ripartiamo. Ora tocca alla società, perché se l'impegno economico sullo stadio rappresenta un segnale positivo, attendiamo che certi segnali arrivino anche sul fronte sportivo. Le parole di Paratici su Vanoli indirizzano verso una sua possibile conferma. Va bene, la società scelga e si assuma le proprie responsabilità. Tiriamo una riga e ripartiamo senza proclami, ma facciamolo con chiarezza. Perché un altro anno così non sarebbe sostenibile. Lo riporta La Nazione.