Nazione: “Parisi via solo con un sostituto adeguato a per 10 milioni. Kayode? Con 20 milioni i viola vacillano”

Parisi un caso particolare per la Fiorentina

Fabiano Parisi rappresenta un caso particolare per la Fiorentina. Il suo possibile trasferimento, con il Como e il Milan interessati, potrebbe fruttare tra gli 8 e i 10 milioni di euro, ma tutto dipenderà dalle decisioni di Palladino e dalla disponibilità di un sostituto adeguato.

Parallelamente, grande attenzione su Kayode: mentre con la Roma si discute di un possibile prestito, dall'Inghilterra arrivano offerte significative, fino a 18-20 milioni. Una cifra che potrebbe far vacillare la dirigenza viola. Lo riporta La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-frendrup-e-il-sogno-della-fiorentina-ma-lassalto-dei-viola-ci-sara-in-estate/284367/