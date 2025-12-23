Nazione: “Paratici responsabile dell’area tecnica. Goretti e Ferrari restano al loro posto”

Il conto alla rovescia per Fabio Paratici alla Fiorentina è ufficialmente iniziato. Il dirigente emiliano è sempre più vicino a diventare il nuovo Head of football del club viola. Un ruolo dal peso enorme, una sorta di super responsabile dell’area tecnica che Paratici si appresta ad assumere con un contratto di quattro anni e mezzo, con scadenza fissata a giugno 2030. Un innesto di spessore internazionale per la società di Commisso, chiamata a compiere un definitivo salto di qualità nella propria struttura dirigenziale.

Non sarà però una rivoluzione. Alla Fiorentina, infatti, Roberto Goretti resterà al suo posto, confermato nel ruolo di ds. L’organigramma, piuttosto, si arricchirà: accanto a Paratici dovrebbe entrare anche Lorenzo Giani, toscano di Reggello, già suo fidato braccio destro alla Juventus e al Tottenham, destinato a diventare il nuovo responsabile dell’area scouting. Fuori dai giochi, invece, l’ex viola Leonardo Gabbanini, anche a causa di rapporti non idilliaci con Paratici.

La regia dell’operazione porta una firma precisa: quella del dg Alessandro Ferrari, che nei giorni scorsi ha incontrato Paratici in gran segreto a Londra ed è stato fin dall’inizio l’uomo incaricato di tessere la trama di questo arrivo. Ferrari resterà il punto di riferimento di Commisso a Firenze e, di fatto, una figura gerarchicamente superiore allo stesso Paratici nelle decisioni societarie, anche se le scelte di mercato e le questioni legate alla prima squadra passeranno dalle mani del nuovo Head of football. La firma, però, non è ancora imminente. Non per questioni da risolvere con la Fiorentina – fin qui gli accordi sono stati raggiunti, seppur verbalmente – ma per una delicata «exit strategy» che Paratici sta costruendo con il Tottenham, club a cui è legato fino al 2027. L’addio dovrà essere amichevole, senza strappi, e i tempi tecnici non sono ancora maturi. Lo riporta La Nazione.