Nazione: “Paratici? Oggi l’ultima gara con il Tottenham. Da questa sera settimana decisiva”

Alle 18,45 potrebbe calare il sipario su un capitolo e aprirsene un altro. Tottenham-Aston Villa di FA Cup rischia infatti di essere l’ultima gara vissuta formalmente da Fabio Paratici come dirigente degli Spurs, prima di voltare pagina e avvicinarsi in maniera definitiva a Firenze. Da questa sera, per l’attuale ds del club londinese, inizierà una settimana decisiva: quella in cui dovrebbero essere definiti gli ultimi passaggi formali, dalla rescissione del contratto col Tottenham fino alla firma con la nuova società. La destinazione è ormai chiara: la Fiorentina.

L’accordo con il club di Commisso non è mai stato in discussione anche se restano ancora da chiarire le tempistiche dell’annuncio ufficiale e la data del suo arrivo al Viola Park. Proprio su questo punto la società viola attende che Paratici chiuda definitivamente la sua esperienza in Premier prima di procedere con i passaggi istituzionali. Nel frattempo, però, il lavoro non si è mai fermato. Perché se sul piano formale Paratici è ancora legato agli Spurs, su quello operativo è già del tutto immerso nella realtà viola. In qualità di consulente esterno, l’ex dirigente della Juventus sta da tempo muovendo le fila del mercato della Fiorentina, restando in contatto col dg Ferrari e col ds Goretti. Lo scrive La Nazione.