Nazione: “Palladino? Vicino ma c’è uno scenario che porta lui al Bologna e Italiano alla Lazio”

Mancano 48 ore per vedere Raffaele Palladino alla Fiorentina. Sull’ex Juventus ci sono Bologna e Lazio e un intreccio di mercato che riguarda anche Vincenzo Italiano e Igor Tudor potrebbe prendere forma nelle prossime ore. Andiamo per ordine. Il Bologna ha scelto Vincenzo Italiano, ma Sartori vuole tenersi un piano B che si chiama Raffaele Palladino. Mentre la Lazio deve ancora decidere se continuare o meno con Igor Tudor. Per questo motivo, il rebus delle panchine potrebbe portare Italiano a Roma, sponda biancoceleste e Raffaele Palladino al Bologna. In tutto ciò, la Fiorentina virerebbe con forza su Igor Tudor. Con Ivan Juric, Alberto Aquilani e Paolo Vanoli come alternative. Sarebbe uno scenario tutt’altro che clamoroso, anche se tra il club viola e Palladino manca veramente poco. Lo scrive La Nazione.