Nazione: “Palladino riparte dal 3-5-2. Pongracic torna al centro della difesa, deve svoltare”

Palladino ha già le idee chiare su chi schierare

Palladino ha le idee chiare e si prepara a ripartire proprio dal 3-5-2 visto a Bergamo. In porta ci sarà De Gea, con Quarta e Biraghi a comporre la linea difensiva insieme al ritorni di Marin Pongracic. L'ex Lecce deve dare dei segnali di svolta alla squadra dopo un inizio complicato. Nel mezzo ecco Cataldi in regia con Bove e Mandragora ai lati. Sugli esterni pochi dubbi, con Gosens e Dodò i titolari. Davanti Kean, con Colpani che agirà alle sue spalle.

E Gudmundsson? L'ex Genoa verrà convocato e molto probabilmente giocherà uno spezzone di partita. Panchina anche per Beltran, Parisi e Kayode. I tre dovranno sfruttare le occasioni che avranno per convincere Raffaele Palladino. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/delio-rossi-palladino-ha-giocato-con-la-fiorentina-incompleta-bisogna-aspettare-10-partite-per-giudicare/268936/