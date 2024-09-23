Nazione: “Palladino e quel cerchio a fine partita. Il mister vuole ripartire dalla forza del gruppo”

Alla base di questa Fiorentina deve esserci unione tra tutti

L'huddle, come viene chiamato nel mondo sportivo americano, non è un semplice gesto formale, ma un momento cruciale di coesione e forza. È un abbraccio collettivo che rafforza il senso di unità e aiuta la squadra ad affrontare insieme vittorie e difficoltà.

Raffaele Palladino ha convocato l'intero gruppo, inclusi i membri dello staff del Viola Park, per sottolineare l'importanza della collaborazione e del confronto, dove tutti sono uguali e nessuno ha ruoli di superiorità. Anche Rocco ha voluto manifestare la sua vicinanza, scendendo negli spogliatoi per abbracciare la squadra, consolidando il senso di unione. Lo riporta La Nazione.

https://www.labaroviola.com/rocchi-non-ce-rigore-per-la-lazio-perche-dodo-la-tocca-prima-di-testa-rigori-fiorentina-giusti/269275/