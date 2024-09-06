Nazione: “Palladino contro l’Atalanta con il 3-4-2-1 salvo sorprese. Ma si provano anche alternative”

Palladino l'aveva già detto, questa Fiorentina può cambiare modulo

L'ha detto in fase di presentazione, questa Fiorentina può cambiare modulo. E visto le difficoltà iniziale, non è difficile immaginare una rivoluzione da parte di Palladino studiata in questa sosta. Ci sono due tipi di varianti utilizzabili per cambiare la Fiorentina.

Il 3-4-2-1 è il modulo principale e a Bergamo, salvo sorprese, Palladino ripartirà da lì. Ma visto le difficoltà dei difensori viola ad adattarsi alla difesa a tre, si potrebbe cambiare. Ecco quindi che un 4-2-3-1 sembra più comodo alle caratteristiche difensive della Fiorentina, anche se l'acquisto di Gosens andrebbe un po' contro questo assetto tattico. Altra alternativa sarebbe il famoso albero di natale. Con gli esterni più vicini a Kean o due punte vicine con Beltran che quindi diventerebbe fondamentale da questo punto di vista. Lo scrive La Nazione.