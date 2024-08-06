Nazione: "Palladino approva De Gea, ostacolo ingaggio. Christensen verso l'addio"

Palladino ha approvato l'opzione De Gea

Palladino e Pradè hanno accolto e approvato l'opzione David De Gea. Adesso si sta lavorando alla ricerca di un accordo sull'ingaggio. La Fiorentina vuole abbassare il monte ingaggi e quindi, lo stipendio dello spagnolo dovrà rientrare nei piani del club viola senza esagerare. Intanto, si pensa anche alle cessioni. Infatti, con l'arrivo di De Gea, la Fiorentina dovrà liberarsi di uno fra Terracciano e Christensen. Quest'ultimo sembra il più indiziato a lasciare Firenze ma per adesso non ci sono offerte. Lo scrive La Nazione.