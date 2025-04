Nazione: “Ovazione per Commisso al Franchi. Questione stadio ma anche basi per il futuro della squadra in programma”

«Rocco Commisso è arrivato a Firenze con la moglie Catherine». Le virgolette aiutano a evidenziare la notizia che ha iniziato a lampeggiare ieri mattina sui profili social-istituzionali della Fiorentina. Notizia assolutamente a sorpresa e che in un attimo ha acceso entusiasmo e… voglia di rivedere il presidente dopo settimane di attesa, dubbi e quella domanda diventata una sorta di mantra: quando torna a Firenze, Commisso? Bene, da ieri Rocco è in città. E ci rimarrà un periodo giusto per affrontare di persona tutte le questioni legate alla Fiorentina. Del presente e del futuro.

Commisso , tornando alla giornata di ieri, è apparso alla balaustra del Franchi, un quarto d’ora prima del fischio d’inizio del match. Uno sguardo alla sua sinistra (con il cantiere che racconta anche troppo bene i lavori in corso) e l’altro alla sua destra per osservare la Fiesole… in trasferta nella curva Ferrovia. Poi… poi l’annuncio scandito dallo speaker dello stadio. L’annuncio del ritorno in città e accanto alla Fiorentina, del presidente seguito dall’applauso e l’ovazione nei suoi confronti, piovuti in direzione della tribuna d’onore da tutti i settori dello stadio ‘abitabili’. Commisso ha ringraziato, sorriso e salutato. Un saluto anche alla sindaca di Firenze, Sara Funaro, prima si sedersi al centro della prima fila della tribuna d’onore, in mezzo alla moglie e al direttore generale, Alessandro Ferrari.

E giornata (a sorpresa) migliore per il ritorno di Rocco a Firenze, davvero non ci sarebbe potuta essere, vista la bella e pregiata vittoria sull’Atalanta. Commisso ha avuto modo di parlare con la squadra, abbracciare Palladino per poi dare a tutti appuntamento alle prossime giornate di lavoro al Viola Park. A parte la questione stadio, la presenza di Commisso a Firenze servirà anche a gettare le basi per le prime mosse in vista della squadra del futuro. Con i suoi dirigenti (Ferrari, Pradè e Goretti) e con l’allenatore, Rocco rileggerà il da farsi sui riscatti e sulla questione clausola rescissoria sul contratto di Kean (52 milioni). Lo scrive La Nazione.