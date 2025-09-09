Nazione: “Oggi il report sulle condizioni di Gudmundsson. Non è da escludere una convocazione”

La Fiorentina attende oggi il report medico ufficiale sulle condizioni di Albert Gudmundsson, dopo gli accertamenti effettuati al Viola Park. Lo staff medico resta moderatamente ottimista: la distorsione alla caviglia sembra di lieve entità, come già evidenziato dalla nazionale islandese. La grande incognita riguarda la sua disponibilità per la sfida di sabato sera contro il Napoli, mentre la squadra inizia a ritrovare anche i giocatori rientrati dagli impegni internazionali.

La società e lo staff tecnico non hanno alcuna intenzione di forzare i tempi: Gudmundsson tornerà in campo solo se recuperato completamente. Grazie alle strutture del Viola Park, un suo inserimento in lista convocati non è da escludere, anche solo per partire dalla panchina. Tuttavia, Pioli e lo staff medico valuteranno nei prossimi giorni, evitando rischi inutili. Lo riporta La Nazione.