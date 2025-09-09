9 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:32

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Oggi il report sulle condizioni di Gudmundsson. Non è da escludere una convocazione”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 30.03.2025, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione: “Oggi il report sulle condizioni di Gudmundsson. Non è da escludere una convocazione”

Redazione

9 Settembre · 08:38

Aggiornamento: 9 Settembre 2025 · 08:38

TAG:

FiorentinaGudmundsson

Condividi:

di

Lo staff medico resta moderatamente ottimista

La Fiorentina attende oggi il report medico ufficiale sulle condizioni di Albert Gudmundsson, dopo gli accertamenti effettuati al Viola Park. Lo staff medico resta moderatamente ottimista: la distorsione alla caviglia sembra di lieve entità, come già evidenziato dalla nazionale islandese. La grande incognita riguarda la sua disponibilità per la sfida di sabato sera contro il Napoli, mentre la squadra inizia a ritrovare anche i giocatori rientrati dagli impegni internazionali.

La società e lo staff tecnico non hanno alcuna intenzione di forzare i tempi: Gudmundsson tornerà in campo solo se recuperato completamente. Grazie alle strutture del Viola Park, un suo inserimento in lista convocati non è da escludere, anche solo per partire dalla panchina. Tuttavia, Pioli e lo staff medico valuteranno nei prossimi giorni, evitando rischi inutili. Lo riporta La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio