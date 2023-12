Nazione, Nzola scivola indietro nelle gerarchie, test decisivo per Beltran. Kayode torna a destra

La Fiorentina cerca i tre punti per riaffacciarsi alla zona Europa, e magari anche avvicinarsi a quella Champions. Arriva la Salernitana fanalino di coda di Pippo Inzaghi. Tecnico che sembra aver dato la scossa ai suoi ragazzi. La viola deve trovare la continuità nel gioco che non ha mai avuto, far vedere la sua faccia migliore. Sarà un test decisivo per Beltran, entrato con il Genk in una nuova posizione. Il suo concorrente Nzola sembra essere scivolato indietro nelle gerarchie. Non ci sono dubbi invece su Kayode, che convince tutti, il suo ritono a destra libererà Parisi. Lo scrive La Nazione.