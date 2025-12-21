Nazione non ha dubbi: “Se oggi la Fiorentina non vince, salta la panchina di Vanoli”

Il destino di Paolo Vanoli è appesa al risultato di Fiorentina-Udinese. Intorno all’ora di cena avremo un disegno piuttosto chiaro di quel che sarà. La scialba prestazione di Losanna non ha contribuito a puntellare la fiducia nella sua gestione. Anzi. Se era chiaro a tutti che il vero banco di prova fosse la partita di oggi contro i friulani, la speranza che la squadra mandasse segnali positivi in Svizzera era lecito conservarla. Niente di tutto questo. E allora avanti con le partite decisive, quelle fin qui tutte fallite. Prima da Pioli e poi dallo stesso Vanoli. Che all’inizio della propria gestione sembrava aver toccato le corde giuste (positivo il pari a Genova, ancora di più quello contro la Juventus) ma che poi ha visto sgretolarsi certezze una dopo l’altra. Dovesse arrivare la vittoria, non ci sarebbero dubbi sulla permanenza dell’ex tecnico granata, in caso contrario, come detto, si aprirebbe il casting. Lo riporta La Nazione.