Nazione non ha dubbi: “Pioli considerato ‘uno di noi’ dalla tifoseria. Abituato agli umori della piazza”

«Pioli is on fire» è già stato detto e pure trasformato in «is on Fiore». Eppure l’attesa che c’è attorno al suo ritorno a Firenze inizia a prendere una forma forse insperata, certamente auspicata. Dalla società e da Stefano stesso. La stragrande maggioranza dei tifosi vede il suo arrivo come il migliore possibile sulla panchina viola; probabilmente sullo stesso piano se fosse Sarri. Troppo? A sentire quello che si dice a giro, sembrerebbe di no. Per confermare questa tesi, leggere cosa si dice qui sotto.

Ci sono personaggi che restano legati per sempre alle società in cui hanno giocato o allenato. Uomini di un calcio (non necessariamente lontano) un po’ diverso da quello di oggi, dove la stima, il rispetto, l’amicizia e lo spirito di gruppo erano sicuramente più forti rispetto ai tempi attuali. Dove la stretta di mano, intesta come parola data, valevano più di un contratto. Stefano Pioli, fa parte di questa vecchia scuola ormai progressivamente in via di evaporazione.

Anche se la vita; o meglio la professione, gli ha riservato soddisfazioni (diverse), delusioni (alcune) e una grande tragedia da gestire (la scomparsa di Davide Astori). Lui, Stefano Pioli non ha dimenticato i suoi trascorsi, soprattutto quelli a forti tinte viola. Ecco perché è considerato ‘uno di noi’ dalla città e dalla tifoseria. Lui abituato agli umori mutevoli di una piazza, come quella viola capace di grandi slanci e grandi depressioni. Non necessariamente in quest’ordine. Pioli lo sa bene ecco perché preferisce il lavoro a testa bassa, un modulo capace di adattarsi e idee innovative. Perché se lui è un uomo di una volta, le sue idee di calcio proprio per niente. Non un aspetto banale. Lo riporta La Nazione.