Nazione non ha dubbi: “Piccoli deve giocare accanto a Kean. La Fiorentina trova conferme sull’assetto”

10 Settembre

La Fiorentina è una delle squadre con la maggiore forza offensiva in A

La sosta per la Nazionale ha regalato alla Fiorentina un’immagine chiara e incoraggiante: la coppia Kean-Retegui in azzurro ha mostrato movimenti e intese che Stefano Pioli rivede anche nel tandem Kean-Piccoli. La doppietta di Moise con l’Italia ha esaltato Firenze e rafforzato l’idea che l’attaccante viola renda al meglio con un partner accanto. Così, osservando il riflesso della Nazionale, la Fiorentina trova conferme sul proprio assetto offensivo.

Accanto a Kean, infatti, Piccoli sembra inserirsi con naturalezza. Pur essendo un centravanti puro, ha dimostrato di saper adattarsi anche come seconda punta, muovendosi con intelligenza e sfruttando la complementarità con il compagno. Questo rende la Fiorentina una delle squadre con maggiore forza offensiva in Italia: due attaccanti fisici, dinamici e capaci di cercarsi a vicenda. Dopo i primi esperimenti a Torino, Pioli è pronto a fare del tandem Kean-Piccoli un marchio di fabbrica, alternando poi con elementi di qualità come Dzeko e Gudmundsson. Lo riporta La Nazione.

