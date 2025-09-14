14 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:34

Nazione non ha dubbi: "L'impatto della Fiorentina al Franchi è un trauma. Ieri sera è mancato tutto"

Nazione non ha dubbi: “L’impatto della Fiorentina al Franchi è un trauma. Ieri sera è mancato tutto”

FiorentinaPioli

"Le cose migliori? Fa quasi rabbia pensare e ricordare che la Fiorentina le ha presentate negli ultimi 10 minuti"

L’impatto della Fiorentina al Franchi è un trauma. Per il risultato (secco e rotondo come sa esserlo un 3-1) ma soprattutto per come la squadra di Pioli è stata colpita e affondata da quella di Conte. Ai viola, in una estrema e comunque drammatica sintesi, ieri sera è mancato tutto. L’approccio al match ha funzionato da lasciapassare al pressing totale del gioco azzurro. Sono mancate le idee, ovvero nessuna invenzione 0 spunto da chi avrebbe il compito di farlo (leggi Fagioli). Quindi la tenuta-struttura del reparto arretrato che dovrebbe difendere ma anche partecipare e riaccendere la manovra ma che ha finito per non fare né questo e né quello. Le cose migliori? Fa quasi rabbia pensare e ricordare che la Fiorentina le ha presentate negli ultimi 10 minuti quando Ranieri fa gol e Fazzini cerca la rete con Milinkovic che vola all’incrocio. Troppo tardi. Lo scrive La Nazione.

