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Nazione non ha dubbi: "La partita di oggi crocevia per l'Europa che conta"

La classifica potrebbe far venire le vertigini

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 dicembre 2024 10:07
Nazione non ha dubbi: "La partita di oggi crocevia per l'Europa che conta" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 01.12.2024, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 01.12.2024, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Forse più per i meriti delle altre squadre che stanno volando in campionato che per propri demeriti, la Viola non ha comunque sbagliato nulla nelle ultime otto partite di campionato, portando a casa otto vittorie consecutive. Il match di oggi contro il Bologna rappresenta un vero crocevia per l’Europa che conta. La classifica merita attenzione: in caso di vittoria contro i felsinei potrebbe assumere contorni davvero vertiginosi. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/vincere-contro-il-passato-per-la-storia-ed-i-sogni-di-alta-classifica-gudmundsson-lasso-nella-manica-di-palladino/280906/#google_vignette

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