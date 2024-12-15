Nazione non ha dubbi: "La partita di oggi crocevia per l'Europa che conta"
La classifica potrebbe far venire le vertigini
A cura di Redazione Labaroviola
15 dicembre 2024 10:07
Forse più per i meriti delle altre squadre che stanno volando in campionato che per propri demeriti, la Viola non ha comunque sbagliato nulla nelle ultime otto partite di campionato, portando a casa otto vittorie consecutive. Il match di oggi contro il Bologna rappresenta un vero crocevia per l’Europa che conta. La classifica merita attenzione: in caso di vittoria contro i felsinei potrebbe assumere contorni davvero vertiginosi. Lo scrive La Nazione.
https://www.labaroviola.com/vincere-contro-il-passato-per-la-storia-ed-i-sogni-di-alta-classifica-gudmundsson-lasso-nella-manica-di-palladino/280906/#google_vignette