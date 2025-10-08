8 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:38

Nazione non ha dubbi: “Gosens sembra irriconoscibile. In questa sosta lavora per ritrovarsi”

Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

8 Ottobre · 09:12

L’anno scorso fu un fattore per la squadra

Fra i problemi della Fiorentina spiccano gli esterni. E se per Dodò i problemi sono anche di natura contrattuale, per Robin Gosens il discorso è diverso. Leader conclamato dello spogliatoio e ad oggi fra gli emblemi delle difficoltà della squadra. Nel momento nero della viola c’è anche il suo.

Serve tornare in fretta al livello dell’anno scorso, quando fu un fattore della squadra. Il tedesco è il primo a riconoscere di essere in difficoltà ed effettivamente è così: sembra irriconoscibile sia quando spinge che in fase difensiva. Il club e Pioli ci hanno puntato con forza, rinunciando anche al mercato, così ora si lavora per farlo rendere al meglio da dopo la sosta. Lo scrive La Nazione.

