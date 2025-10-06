Nazione non ha dubbi: “Errore clamoroso di Gosens, la Fiorentina paga un conto salatissimo”

La Fiorentina paga ancora una volta un conto salatissimo, uscendo sconfitta anche contro la Roma dopo una partita in cui avrebbe forse meritato almeno il pareggio. Le occasioni non sono mancate – con un palo di Kean, una traversa di Piccoli e un errore clamoroso di Gosens – ma la squadra di Pioli continua a mostrare limiti di gioco, idee confuse e una condizione psicologica preoccupante. E la terza sconfitta consecutiva in casa e la classifica inizia a farsi pesante: solo tre punti in sei giornate, un bottino davvero deludente.

Il match inizia in equilibrio, con le due squadre che si studiano per un quarto d’ora. Dopo qualche tentativo timido di Dodô e Mandragora da una parte, e le iniziative di Soulé dall’altra, la gara si sblocca al 15′: un pasticcio difensivo tra Celik e Mancini regala palla a Kean, che supera Ndicka e batte Svilar con un gran tiro all’angolino. La gioia viola, però, dura poco: sei minuti dopo, la Roma colpisce in contropiede con Soulé, approfittando dell’immobilismo della difesa gigliata. Poi Cristante, di testa su corner, ribalta tutto portando i giallorossi avanti 2-1.

Nella ripresa la Fiorentina prova a reagire, spinta ancora da Kean, ma manca precisione e lucidità sotto porta. La Roma gestisce con esperienza, rallenta il ritmo e difende il vantaggio, mentre i viola colpiscono una traversa con Piccoli e sprecano l’occasione del pari con Gosens, che da posizione favorevolissima calcia alle stelle. È l’episodio che fotografa alla perfezione il momento della squadra: sfortunata, imprecisa e mentalmente fragile. Il risultato finale lascia l’amaro in bocca e accende nuove preoccupazioni sul cammino della Fiorentina in campionato. Lo scrive La Nazione.