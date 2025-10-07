Nazione non ha dubbi: “A Pioli nessun ultimatum ma il ciclo terribile sarà decisivo”

L’inevitabile deadline. Facciamo un salto in avanti e arriviamo a quando il campionato ripartirà. Tre sfide in 10 giorni (dal 19 al 26 di ottobre) vedranno la Fiorentina affrontare Milan, Bologna e Inter. Con i due match con le milanesi entrambi a San Siro. Sarà questo ciclo delicato e senza dubbio terribile, quello che Pioli e la squadra dovranno provare a sfruttare per allontanarsi dal baratro attuale. Sarà questo, quasi sicuramente, l’esame decisivo anche per Pioli.

Esame che il tecnico dovrà sfruttare per portare nel gruppo e al gruppo tutto quanto non gli è riuscito di fare fino ad oggi. Pioli ha la fiducia del club. Il club ha deciso che è con lui che il meccanismo viola dovrà partire. Accendersi. Il club non ha appesantito la situazione con ultimatum, ma è ovvio (anzi, diciamo pure scontato), che la scenario dopo la sosta per riordinare idee e correggere errori e dopo la triade (Milan, Bologna, Inter) dovrà essere diverso. Lo riporta La Nazione.