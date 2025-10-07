7 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 08:49

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione non ha dubbi: “A Pioli nessun ultimatum ma il ciclo terribile sarà decisivo”

Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione non ha dubbi: “A Pioli nessun ultimatum ma il ciclo terribile sarà decisivo”

Redazione

7 Ottobre · 08:24

Aggiornamento: 7 Ottobre 2025 · 08:24

TAG:

FiorentinaPioli

Condividi:

di

Milan, Bologna ed Inter, ecco il ciclo terribile della Fiorentina in campionato

L’inevitabile deadline. Facciamo un salto in avanti e arriviamo a quando il campionato ripartirà. Tre sfide in 10 giorni (dal 19 al 26 di ottobre) vedranno la Fiorentina affrontare Milan, Bologna e Inter. Con i due match con le milanesi entrambi a San Siro. Sarà questo ciclo delicato e senza dubbio terribile, quello che Pioli e la squadra dovranno provare a sfruttare per allontanarsi dal baratro attuale. Sarà questo, quasi sicuramente, l’esame decisivo anche per Pioli.

Esame che il tecnico dovrà sfruttare per portare nel gruppo e al gruppo tutto quanto non gli è riuscito di fare fino ad oggi. Pioli ha la fiducia del club. Il club ha deciso che è con lui che il meccanismo viola dovrà partire. Accendersi. Il club non ha appesantito la situazione con ultimatum, ma è ovvio (anzi, diciamo pure scontato), che la scenario dopo la sosta per riordinare idee e correggere errori e dopo la triade (Milan, Bologna, Inter) dovrà essere diverso. Lo riporta La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio