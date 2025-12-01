1 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:35

Nazione: “Niente stop, oggi al Viola Park. Vanoli ha bisogno di allenare, si torna subito in campo”

Sabato lo scontro della Fiorentina con il Sassuolo

Subito in campo. Paolo Vanoli ha bisogno di allenare la sua squadra e così già oggi la Fiorentina tornerà ad allenarsi al Viola Park. Nel mirino c’è la trasferta di sabato contro il Sassuolo (ore 15), con il gruppo che oggi si dividerà tra chi ha giocato (che effettuerà una seduta di scarico) e chi svolgerà una seduta più intensa. Settimana da sfruttare per sistemare aspetti tecnici e tattici, l’ultima senza impegno europeo nel mezzo e anche senza ottavi di Coppa Italia (sei partite su otto si giocheranno tra domani e giovedì), che la Fiorentina disputerà al Franchi il 27 gennaio col Como.

Dopo la trasferta di Sassuolo sarà la volta di ripensare alla Conference, con la Dinamo Kiev che al Franchi giovedì 11 dicembre alle 18.45. Il tempo della sfida interna col Verona (domenica 14 alle ore 15) e il gruppo volerà a Losanna per l’ultima partita della League Phase. Lo scrive La Nazione.

