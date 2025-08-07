7 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 13:02

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Niente di grave per Mandragora, il quale è fuori da tempo per un problema al ginocchio”

7 Agosto

Fiorentina mandragora

Serve trovarsi a metà strada per rinnovare

Oltre a Lucas Beltran, l’altra grande incognita in casa Fiorentina è rappresentata da Rolando Mandragora. Al di là del rinnovo del contratto che non arriva, il centrocampista viola è fuori da tempo per un problema al ginocchio accusato nel test contro la Primavera di inizio ritiro.

Niente di grave, ma saltare gran parte della preparazione non è di certo un buon viatico per cominciare al meglio la stagione. Sempre che le logiche di mercato non lo portino lontano da Firenze. Pronostico imprevedibile, serve la volontà di entrambe le parti di trovarsi a metà strada per quanto riguarda il rinnovo del contratto. Lo scrive La Nazione.

