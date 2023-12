Secondo La Nazione è Nico il migliore di questo 2023. E’ forte, e sa di esserlo. E’ un leader, e non perde occasione per dimostrarlo. E’ il volto pregiato e scintillante della Fiorentina, e lo ostenta con orgoglio. E poi Nico ha deciso di sognare con la Fiorentina, ha sposato il progetto di Firenze e ha deciso di indossare la maglia numero 10. Come obiettivo ha quello di riscrivere la storia viola come i numeri 10 che lo hanno preceduto. Ci riuscirà. E vorrà farlo a testa alta. Voto 9.