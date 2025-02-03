Nazione: “Napoli fermo a 35 milioni, Fiorentina a 40. Oggi contatto definitivo per Comuzzo”

Trattativa in stand-by

Pietro Comuzzo e una sua possibile cessione al Napoli. Manna e Fiorentina sono rimaste in stand by dall'altra sera sulle rispettive posizioni relative al giovane difensore. I partenopei sembrano pronti a confermare il piatto da 35 milioni; il club viola ha deciso che per sedersi al tavolo e chiudere di milioni ce ne vogliono 40. Che accadrà? Di sicuro, Napoli e Fiorentina oggi riavranno un contatto. Quello definitivo. Quel del sì o del no all'esito dell'affare Comuzzo. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/pedulla-annuncia-biraghi-pronto-a-lasciare-la-fiorentina-e-vicino-al-torino/287407/