Nazione, Milenkovic, la Fiorentina vuole una risposta sul suo futuro: torna di moda l’Atletico Madrid

Conto alla rovescia per Milenkovic, sul futuro del quale dovrà essere trovata una sintesi veloce nel rispetto delle ambizioni del giocatore (forte di un gentlemen agreement con la Fiorentina) e le necessità di Italiano: il 2 agosto il manager Ramadani ha in agenda un appuntamento importante per comporre il quadro definitivo delle offerte. La Fiorentina ha infatti chiesto a Milenkovic di decidere il proprio futuro entro pochi giorni, in modo da poter eventualmente intervenire sul mercato. Milenkovic ha il contratto in scadenza nel 2023 e – come da accordi stabiliti un anno fa – potrebbe lasciare Firenze di fronte all’offerta di una squadra che partecipa alla Champions: oltre all’interesse di Inter e Juventus, c’è da registrare il sondaggio del Tottenham. Ma occhio anche all’Atletico Madrid, che la scorsa estate aveva battagliato con il West Ham per Milenkovic: la firma sul rinnovo viola chiuse ogni discorso, ma il club di Simeone non ha mollato la presa. La verità – in un senso o nell’altro – all’inizio della prossima settimana, sempre sulla base di un’offerta di almeno 15 milioni. Lo scrive La Nazione.

