Nazione, Milenkovic, in caso di cessione 15 milioni alla Fiorentina. Pista rinnovo resta aperta

Tutto in gioco, l’interesse nerazzurro per Milenkovic è altissimo ma se non partisse Skriniar – c’è anche questa possibilità – aumenterebbero le possibilità per la Fiorentina di trattenere Nikola, magari con un rinnovo e un nuovo ritocco dell’ingaggio. In caso di vendita la Fiorentina incasserebbe circa 15 milioni, il massimo essendo il giocatore prossimo allo svincolo. E se l’Inter si farà avanti, l’impressione è che sarà per Nikola difficile rinunciare alla possibilità di giocare in Champions, prospettiva legittima a 25 anni dopo aver dimostrato un solido senso di fedeltà a Firenze: erano del resto questi i patti concordati un anno fa, quando il difensore rinnovò il contratto fino al 2023. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, DAL PORTOGALLO: RENYER PROPOSTO ALLA FIORENTINA. VALUTAZIONE INTORNO AI 2 MILIONI DI EURO