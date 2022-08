Nazione, Milenkovic ieri ha aperto al rinnovo. Prossima settimana altri incontri con la società

La giornata di ieri è stata quella che attendeva da settimane Vincenzo Italiano. L’incontro tra Fali Ramadani e la Fiorentina ha avvicinato Nikola Milenkovic alla permanenza in viola. La cautela è sempre d’obbligo, ma nelle ultime ore si è respirato qualcosa di diverso rispetto ai giorni scorsi. Preso atto che di offerte giuste non ne sono arrivate (solo il Napoli nel corso dell’estate avrebbe potuto farla, ma non ha ricevuto il gradimento di Milenkovic) lo stesso difensore si è pian piano reso conto di essere la priorità solo della Fiorentina. Sta bene nel gruppo (anzi, nelle ultime settimane ne è diventato ancora più leader), apprezza tantissimo il lavoro di Italiano ed ha comunque l’obiettivo concreto di giocare in Europa.

Tanto basta per pensare di continuare l’avventura in viola dove è sicuro di essere titolare inamovibile anche in ottica Mondiale. Ieri si è cominciato a parlare anche del rinnovo del contratto (la base è un triennale a circa 3 milioni a stagione) ma serviranno altri incontri in programma già la prossima settimana per poterlo definire. Piedi di piombo, dunque, ma la certezza è che ieri per la prima volta Milenkovic abbia aperto in modo concreto alla permanenza a Firenze. Lo scrive La Nazione.

