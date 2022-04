Nazione, Milenkovic ha buone possibilità di rinnovare con la Fiorentina. In caso contrario cessione

Secondo La Nazione, la possibilità di una nuova intesa con Milenkovic per il rinnovo è molto probabile, oltre ad essere l’unica via percorribile per la permanenza a Firenze. Altrimenti la viola si metterà al lavoro per la cessione: in Italia c’è la Juventus, ma in generale la preferenza va all’estero per poter monetizzare al meglio. Dalla società c’è la volonta di risolvere questa spinosa vicenda già prima della fine del campionato

GALLI UN PO’ PREOCCUPATO PER LA CLAUSOLA DI ITALIANO