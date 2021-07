Nikola Milenkovic è in uscita dalla Fiorentina. Il suo prezzo? Difficile stabilirlo. Si sta avvicinando vicino allo svincolo, ed è dunque un caso per la Fiorentina. L’ex Partizan è all’addio, difficilmente resterà a Firenze senza rinnovo. Per ora la Fiorentina ha avuto offerte sotto ai 10 milioni, c’è la Juventus dietro il difensore. Lo scrive La Nazione.