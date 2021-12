Christian Kouame secondo La Nazione oggi in edicola potrebbe tornare in Italia dopo appena 6 mesi dal prestito all’Anderlecht. In A c’è il Bologna che lo vuole fortemente, Mihajlovic sta spingendo per averlo.

