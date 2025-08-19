19 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 13:14

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Mandragora per Pioli è fondamentale, una sua chiamata gli ha confermato la centralità”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 13.04.2025, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione: “Mandragora per Pioli è fondamentale, una sua chiamata gli ha confermato la centralità”

Redazione

19 Agosto · 13:14

Aggiornamento: 19 Agosto 2025 · 13:14

TAG:

FiorentinamandragoraPioli

Condividi:

di

Il mediano non ha alcuna intenzione di lasciare Firenze

L’estate di Rolando Mandragora è stata segnata da due eventi cruciali: una chiamata di Stefano Pioli, che ha confermato la sua centralità nel progetto Fiorentina dopo una stagione eccellente con 9 gol e 6 assist, e un infortunio al ginocchio rimediato durante un test con la Primavera, che ha interrotto bruscamente la sua preparazione. L’infortunio lo ha costretto a tre settimane lontano dal campo, limitandosi a lavori individuali e palestra, fino a riprendere progressivamente ad allenarsi in gruppo solo alla fine del ritiro estivo.

Il mediano non ha alcuna intenzione di lasciare Firenze, nonostante le voci di mercato (come l’interesse del Bologna), e resta convinto di voler essere protagonista in viola. Per Pioli, Mandragora è un elemento fondamentale, soprattutto in vista della possibile svolta tattica verso un centrocampo a tre, dove la sua duttilità e esperienza saranno decisive per dare equilibrio e qualità al reparto. Lo scrive La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio