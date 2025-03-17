Nazione: “Mandragora il migliore, la classe operaia che va in paradiso. È in uno stato di grazia”

La prestazione di Mandragora è da 8 in pagella

Secondo La Nazione oggi in edicola, Rolando Mandragora è stato il migliore di Fiorentina-Juve con un 8 in pagella: “Quando si dice che la classe operaia va in paradiso. Ma chi l'ha detto poi che Rolly deve essere associato solo al calcio fatto di corse e rincorse. E' in uno stato di grazia pazzesco e dopo la Conference timbra anche in campionato il secondo gol consecutivo, misto freddezza e abilità. Poi, il solito lavoro oscuro e stavolta ancora più prezioso visto che deve aiutare anche Dodo quando arriva in sovrapposizione Nico Gonzalez”.