Nazione: “Mandragora ha chiesto 2 milioni di ingaggio. Manca solo il via libera di Commisso”

Grande fiducia si respira sul fronte rinnovo per Rolando Mandragora, scrive La Nazione. Gli agenti del centrocampista della Fiorentina hanno avanzato le loro richieste (stipendio intorno ai 2 milioni, si parte dall’ingaggio attuale di 1,6) accolte sommariamente dai dirigenti viola nei giorni scorsi.

Si va verso un rinnovo fino al 2029 per uno dei leader del gruppo. Al di là dell’aspetto tecnico (sul quale garantisce Pioli) la Fiorentina riconosce a Rolando anche un ruolo fondamentale all’interno del gruppo. Si attende il via libera da New York da parte di Rocco Commisso. Poi sarà tempo di incontri e firme. Lo riporta La Nazione.