28 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 11:25

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Mandragora-Fiorentina c’è già un accordo verbale. Rinnovo Dodò incontro prossima sosta”

Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

28 Ottobre · 10:08

Aggiornamento: 28 Ottobre 2025 · 10:08

TAG:

dodoFiorentinamandragora

La Fiorentina studia i rinnovi anche di Dodò e Mandragora

Le operazioni per il rinnovo di Fortini si inseriscono all’interno di un più ampio quadro di trattative per arrivare alla firma anche di Mandragora e Dodo, per i quali non ci sono stati passi in avanti negli ultimi giorni: sul mediano in realtà l’accordo verbale c’è già – con un prolungamento fino al 2028 con opzione per un altro anno e un ingaggio di 1,8 milioni di euro – mentre sul terzino si attende che il manager Bertolucci viaggi in Italia per incontrare la dirigenza viola: probabile che ciò avvenga durante la prossima sosta di campionato, a inizio novembre. Lo scrive La Nazione.

