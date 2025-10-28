Nazione: “Mandragora-Fiorentina c’è già un accordo verbale. Rinnovo Dodò incontro prossima sosta”

Le operazioni per il rinnovo di Fortini si inseriscono all’interno di un più ampio quadro di trattative per arrivare alla firma anche di Mandragora e Dodo, per i quali non ci sono stati passi in avanti negli ultimi giorni: sul mediano in realtà l’accordo verbale c’è già – con un prolungamento fino al 2028 con opzione per un altro anno e un ingaggio di 1,8 milioni di euro – mentre sul terzino si attende che il manager Bertolucci viaggi in Italia per incontrare la dirigenza viola: probabile che ciò avvenga durante la prossima sosta di campionato, a inizio novembre. Lo scrive La Nazione.