Nazione, Maiorca e Union Berlino dovranno aspettare: Kouamé si gioca la permanenza alla Fiorentina

La Nazione fa il punto sul futuro di Christian Kouame, che con la doppietta di venerdì e un ritiro svolto alla perfezione adesso sente di potersi giocare ancora le sue carte a Firenze. Da un lato c’è...

La Nazione fa il punto sul futuro di Christian Kouame, che con la doppietta di venerdì e un ritiro svolto alla perfezione adesso sente di potersi giocare ancora le sue carte a Firenze. Da un lato c’è una questione contrattuale da risolvere (l’accordo con la Fiorentina scade nel 2025), dall’altro però resta da capire quanto sia facile per il club reperire sul mercato un sostituto di Kean che si faccia trovare pronto all’uso e sia disposto a recitare il ruolo di chioccia. Union Berlino e Maiorca, le società che hanno preso informazioni su Kouame, dovranno aspettare: per il campione d’Africa non è detta l’ultima parola.

BREKALO JOLLY PER COLPANI?

https://www.labaroviola.com/nazione-colpani-fiorentina-si-puo-chiudere-in-tempi-brevi-brekalo-al-monza-per-abbassare-il-prezzo/261437/