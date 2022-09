Nazione, mai schierata la Fiorentina ideale. Italiano costretto a inventare formazioni a causa delle assenze

Non è mai scesa in campo la Fiorentina ideale. Dettaglio sottolineato da La Nazione. Infatti – si legge – come il susseguirsi delle partite abbia messo alla corda la Fiorentina e alle strette Italiano, costretto a ’inventarsi’ formazioni dettate da aspetti tecnici e indicazioni dello staff medico. In altre parole equilibrismi precari tra moduli e infortuni. La formazione idealmente più forte non è mai stata schierata, soprattutto per la mancanza di Nico Gonzalez.