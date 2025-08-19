19 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 08:56

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “L’obiettivo di Mandragora è essere a disposizione contro il Cagliari. Nodo ingaggio”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.05.2025, Fiorentina-Betis, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione: “L’obiettivo di Mandragora è essere a disposizione contro il Cagliari. Nodo ingaggio”

Redazione

19 Agosto · 08:42

Aggiornamento: 19 Agosto 2025 · 08:42

TAG:

Fiorentinamandragora

Condividi:

di

Mandragora è lontano dal campo da tre settimane

Il trauma contusivo al ginocchio rimediato nel test con la Primavera del 20 luglio ha costretto Mandragora a stare tre settimane lontano dal campo, tra lavoro in palestra e sedute individuali. Solo alla fine del viaggio oltre Manica il centrocampista è tornato a rivedere il terreno di gioco, muovendo i primi passi verso il rientro e aumentando i carichi di lavoro che, da una settimana, gli hanno permesso di riprendere a lavorare parzialmente in gruppo. L’obiettivo è essere a disposizione dopo la prima giornata di campionato a Cagliari, anche se la sensazione è che il vero Rolly si vedrà solo al termine della sosta di settembre.

Il prolungamento a giugno pareva una formalità, ma tarda ad arrivare: le parti non hanno mai smesso di parlarsi ma la distanza tra domanda e offerta sul nuovo ingaggio resta (1,6 milioni il compenso offerto dalla Fiorentina, 2 quelli chiesti dagli agenti). C’è stata tensione, è vero, ma senza rotture. Al punto tale che, di comune accordo, ogni valutazione tra le parti è stata rimandata a dopo il 2 settembre. Anche perché il mediano non ha alcuna intenzione di lasciare Firenze. Lo dimostrano i rumors messi in ghiaccio – Bologna su tutti – e la volontà di restare protagonista in viola. Lo scrive La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio