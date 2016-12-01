Nazione: Lo "strappo" Viola-Gonzalo, ecco l'offerta di Corvino

L'edizione odierna de La Nazione titola "Lo strappo" relativamente alla vicenda Fiorentina-Gonzalo Rodriguez. Per ora niente prolungamento del contratto e strada verso il rinnovo che si fa in salita:...

L'edizione odierna de La Nazione titola "Lo strappo" relativamente alla vicenda Fiorentina-Gonzalo Rodriguez. Per ora niente prolungamento del contratto e strada verso il rinnovo che si fa in salita: il club ha proposto 2 anni con ingaggio decurtato. Un'offerta che ha portato alla rottura con il procuratore del difensore, che ha ritenuto troppo bassa la proposta.