Secondo quanto riporta La Nazione lo Sporting Braga ha offerto alla Fiorentina circa 11 milioni per Pedro quindi la stessa cifra che Commisso ha investito in estate. I viola ora si son presi tempo per riflettere. I dirigenti della Fiorentina sono convinti che il brasiliano ha un grandissimo potenziale e quindi sarebbe un peccato vederlo esplodere in un altro club.