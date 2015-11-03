Notizie Sporting Braga Fiorentina

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Sconcerti: "Fiorentina sfortunata. Braga pessimo avversario, è la squadra rivelazione in Portogallo"

08 novembre 2022 15:47

Nazione, lo Sporting Braga offre 11 milioni per Pedro. La Fiorentina riflette sul futuro del brasiliano

18 dicembre 2019 10:25

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